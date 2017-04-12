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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Захарова о визите Тиллерсона: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ездить в Москву с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно, заявила в преддверии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Источник: Reuters

Ранее Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии, а не поддерживать «ненадежного партнера» (президента Сирии Башара Асада — ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

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«Я вообще не рассматриваю это как ультиматум», — заявила в связи с этим Захарова в эфире телеканала «Дождь».

«Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, это обычная для Вашингтона практика — «играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров». «В принципе, это одна из тактик переговорного процесса — обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов», — считает она.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Комментарии
2
Сергей Зауглов
Да, как он посмел, этот Тиллерсон!!! Ща Россия им как ответит своими мощными контсанкциями, - запретит ввоз американской жвачки.
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эльшат мехтиев
Действительно, маша и медведи, не стоит играть мускулами, показывать зубы и характер!)) Не прокапало... Отвесили леща ещё раз да на весь мир.
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