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09:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики с помощью видео

На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. С этим событием татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Он разместил видео в своем Instagram.

«Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн!» — написал лидер республики в своем аккаунте («Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики» — перевод Т-и).

На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».

Напомним, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

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