Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики с помощью видео

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. С этим событием татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Он разместил видео в своем Instagram.

«Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн!» — написал лидер республики в своем аккаунте («Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики» — перевод Т-и).