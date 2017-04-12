Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем космонавтики с помощью видео
На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».
На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. С этим событием татарстанцев поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Он разместил видео в своем Instagram.
«Кем космонавт булырга хыялланмады? Космонавтика коне белэн!» — написал лидер республики в своем аккаунте («Кто не мечтал стать космонавтом? С Днем космонавтики» — перевод Т-и).
На видео молодежь выстраивается в форме ракеты и улетает в «космос» со словами: «Поехали!».
Напомним, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.