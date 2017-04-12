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09:05 (мск), источник: 365info.kz

Путин прокомментировал решение Назарбаева о лишении террористов гражданства

Президент России отметил, что конституция РФ не позволяет лишать гражданства, однако есть возможность отменять решения, послужившие основанием для его получения.

Источник: 365info.kz

— Вы сказали о решении Назарбаева лишать гражданства граждан Казахстана, которые причастны были к преступной деятельности ИГ. В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время, — сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24».

В ходе беседы с журналистами того же канала 10 апреля Нурсултан Назарбаев заявил, что за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» казахстанцев будут лишать гражданства.

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