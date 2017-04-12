Путин прокомментировал решение Назарбаева о лишении террористов гражданства
Президент России отметил, что конституция РФ не позволяет лишать гражданства, однако есть возможность отменять решения, послужившие основанием для его получения.
Президент России отметил, что конституция РФ не позволяет лишать гражданства, однако есть возможность отменять решения, послужившие основанием для его получения.
— Вы сказали о решении Назарбаева лишать гражданства граждан Казахстана, которые причастны были к преступной деятельности ИГ. В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время, — сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24».
В ходе беседы с журналистами того же канала 10 апреля Нурсултан Назарбаев заявил, что за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» казахстанцев будут лишать гражданства.