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09:18 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский в суде заявил, что для Омска увольнение Тиля стало большой потерей

Мэр города вновь встал на защиты бывшего главного архитектора.

Сегодня, 12 апреля в Центральном районном суде состоялась вторая часть допроса мэра Омска Вячеслава Двораковского по делу бывшего главного архитектора Анатолия Тиля. Градоначальник вновь защищал своего бывшего подчиненного.

Второй раз возможность лицезреть главу Омска представилась обвинению и защите из-за того, что две недели назад представитель прокуратуры Дмитрий Казанник посчитал показания градоначальника противоречивыми. И мэра вызвали вновь.

В свою очередь, адвокат Любовь Горбунова задала вопрос, который наверняка волновал многих журналистов, когда Тиль был главным архитектором: Почему чиновник просил его уволить в 2012—2013 годах?

Об этом неоднократно заявлял сам глава депархитектуры. Но причины не называл. Тогда как сегодня Вячеслав двораковский в суде высказал свое видение конфликта. Он назвал большой потерей уход Анатолия Тиля из мэрии.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Можно, выражусь по-русски? Просто достали его. С трибун звучали такие обвинения, которые даже прокуратура не позволяла себе.

Мне удалось отговаривать его от ухода. Потому что для города это увольнение стало бы большой потерей, что мы сейчас и переживаем. (Цитата РИА «Новый Омск»).

Отметим, что бывшего главного архитектора Омска обвиняют в предоставлении земель без конкурса трем компаниям в 2013 году, «Фармакон», «Агроинновация» и «Торговый дом «Лига». Ущерб, по данным силовиков, составил 14 миллионов рублей.

Напомним, что Анатолию Тилю прделагали выразить недоверие депутаты Горсовета именно по причине распродажи земель по актам выборки, без торгов.

При этом поступок мэра Омска — своего бывшего подчиненного даже на суде — выглядел очень по-мужски.

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