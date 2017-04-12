Влад Плахотнюк: Молдова держит путь на демократию и проведение реформ

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк признал, что Молдова сталкивается с различными трудностями, в том числе с коррупцией и уязвимостью банковской системы.

Несмотря на это, благодаря реформам правящей коалиции во главе с ДПМ и премьером Павлом Филипом, удалось добиться успехов в укреплении правового государства, либерализации экономики и модернизации общества.

Плахотнюк отметил, что прогресс Молдовы признали в Международном валютном фонде, Всемирном банке и Совете Европы, что доказывает финансовая помощь, которую предоставляют эти организации нашей стране. Председатель ДПМ упомянул и то, что Молдова сталкивается с серьезными проблемами из-за присутствия в приднестровском регионе российских военных, а также из-за войны в соседней Украине.

Политик считает, что этими факторами может воспользоваться пророссийский президент Игорь Додон, чтобы расколоть молдавское общество. А Москва, в свою очередь, преследует наших депутатов, чтобы помешать молдавским властям расследовать мошенничество в банковской сфере.

В статье Влад Плахотнюк написал и о поддержке, которую нашей стране оказывают Соединенные Штаты.

Молдова, благодаря поддержке США, продолжает идти по пути развития демократии, укрепления банковской системы, либерализации экономики и общества в целом.

Лидер Демпартии подчеркнул достижения нынешнего правительства в сфере привлечения иностранных инвестиций. Он считает, что у предпринимателей появятся новые возможности после того, как будет инициирована приватизация в таких областях, как транспорт, телекоммуникации, информационные технологии и электрораспределительные сети.

В заключении Влад Плахотнюк подчеркнул, что Молдова хоть и маленькая страна, но при этом способная осознать масштаб трудностей, которые ей предстоит преодолеть. Лидер ДПМ призвал партнеров понять, что для дальнейшего развития нашему государству еще понадобится поддержка западных союзников, которые ценят успехи и перспективы развития Молдовы.