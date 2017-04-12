Украина ждет информацию о «незаконных» посетителях Крыма

В Украине создали ресурс, где можно размещать сообщения о «незаконном» посещении полуострова Крым, заявила пресс-служба государственной пограничной службы страны.

Уточним, что на сайте погранслужбы Украины ввели в действие специальную форму «Стоп-листа», благодаря которой граждане страны смогут «на добровольных началах» информировать правоохранительные органы о «нарушителях».

Согласно данным погранслужбы, полученные сведения будут использоваться в качестве дополнительных при осуществлении пограничного контроля и принятия правовых решений.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 18 марта 2014 года.