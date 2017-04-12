Украина ждет информацию о «незаконных» посетителях Крыма
Погранслужба Украины создала ресурс, где желающие могут размещать сообщения о «незаконном» посещении полуострова Крым.
Погранслужба Украины создала ресурс, где желающие могут размещать сообщения о «незаконном» посещении полуострова Крым.
В Украине создали ресурс, где можно размещать сообщения о «незаконном» посещении полуострова Крым, заявила
Уточним, что на сайте погранслужбы Украины ввели в действие специальную форму «Стоп-листа», благодаря которой граждане страны смогут «на добровольных началах» информировать правоохранительные органы о «нарушителях».
Согласно данным погранслужбы, полученные сведения будут использоваться в качестве дополнительных при осуществлении пограничного контроля и принятия правовых решений.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 18 марта 2014 года.