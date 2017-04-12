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11:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два истребителя Су-30СМ из Иркутска передадут Морской авиации ВМФ в конце апреля

Еще три таких самолета войдут в ее состав к концу года.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Два многоцелевых истребителя Су-30СМ будут переданы морской авиации ВМФ России в конце апреля. Также планируется, что к концу 2017 года в ее состав войдут еще три таких самолета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны. РФ.

ПАО «Корпорация «Иркут» в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

«Многофункциональный стребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса “воздух-воздух” и “воздух-поверхность”. Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители», — отметили в пресс-службе министерства.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования Морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сверхманевренные истребители Су-30СМ из Иркутска начали полеты над Балтикой.

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