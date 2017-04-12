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10:15 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров распорядился срочно поставить газоанализаторы в Нефтяниках

Минприроды Омской области ввело режим неблагоприятных метеорологических условий.

Сегодня, 12 апреля, в связи с резким запахом газа, вновь распространившемуся по Омску, губернатор Виктор Назаров дал срочное поручение региональному Минприроды установить газоанализаторы в Нефтяниках.

Также ведомство ввело режим неблагоприятных метеорологических условий, который продлится до 18 часов сегодняшнего дня. Как пояснил пресс-секретарь Министерства природы Омской области Вячеслав Зачинский, такой режим актуален для омских предприятий.

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— Режим введен до 18 часов сегодняшнего дня. Заводы должны снизить выбросы, прекратить все погрузочно-разгрузочные работы, не осуществлять растопки. Сейчас введен второй уровень НМУ, — уточнил Зачинский.

Как рассказал пресс-секретарь Минприроды, губернатор распорядился проработать вопрос покупки и установки новых газоанализаторов в Нефтяниках.

— В городке Нефтяников газоанализаторы установлены, но они выявляют не весь спектр выбрасываемых газов. Новое оборудование позволит оперативно выявлять и устранять источник выбросов, — добавил Вячеслав Зачинский.

Отметим, что впервые выбросы этилмеркаптана зафиксированы в Омске 8 марта, они повторялись несколько раз в течение месяца. Виновник запаха газа до сих пор не найден.

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Омский губернатор Назаров распорядился срочно поставить газоанализаторы в Нефтяниках
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