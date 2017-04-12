Омский губернатор Назаров распорядился срочно поставить газоанализаторы в Нефтяниках
Минприроды Омской области ввело режим неблагоприятных метеорологических условий.
Минприроды Омской области ввело режим неблагоприятных метеорологических условий.
Сегодня, 12 апреля, в связи с резким запахом газа, вновь распространившемуся по Омску, губернатор Виктор Назаров дал срочное поручение региональному Минприроды установить газоанализаторы в Нефтяниках.
Также ведомство ввело режим неблагоприятных метеорологических условий, который продлится до 18 часов сегодняшнего дня. Как пояснил
— Режим введен до 18 часов сегодняшнего дня. Заводы должны снизить выбросы, прекратить все
Как рассказал
— В городке Нефтяников газоанализаторы установлены, но они выявляют не весь спектр выбрасываемых газов. Новое оборудование позволит оперативно выявлять и устранять источник выбросов, — добавил Вячеслав Зачинский.
Отметим, что впервые выбросы этилмеркаптана зафиксированы в Омске 8 марта, они повторялись несколько раз в течение месяца. Виновник запаха газа до сих пор не найден.