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11:14 (мск), источник: РИА Крым

Комплекс для управления космическими аппаратами будет развернут в Крыму — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости (Крым). Платформа для развертывания новых средств наземного комплекса управления космическими аппаратами готовится в евпаторийском Центре дальней космической связи, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«После воссоединения с Россией Крым получил новый космический импульс. В Центре дальней космической связи проводится модернизация оборудования, готовится платформа для развертывания новых средств наземного комплекса управления космическими аппаратами», — говорится в поздравлении Аксенова с Днем космонавтики, опубликованном на странице в Facebook.

По его словам, евпаторийский центр сыграл важнейшую роль в истории отечественной космонавтики, именно отсюда управляли кораблями «Восток», «Восход», первыми «Союзами», а затем и советскими космическими аппаратами, которые летали на Марс и Венеру.

Кроме того, образцы первых луноходов проходили испытания на крымском лунодроме. На полуострове была построена запасная посадочная полоса для многоразового космического корабля «Энергия — Буран».

«Самоотверженный труд крымских ученых, специалистов в различных областях науки и техники стал одной из составляющих успеха советской космической программы», — подчеркнул Аксенов.

Глава Республики отметил, что среди космонавтов есть трое крымчан: уроженец Кировского района Василий Васильевич Циблиев, симферополец Олег Валериевич Котов, севастополец Антон Николаевич Шкаплеров.

«Мы гордимся своими земляками, их вкладом в освоение и исследование космического пространства. Россия была, есть и будет великой космической державой!», — уверен глава Республики.

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