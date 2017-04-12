Еще три новых заместителя появятся у мэра Краснодара Евгения Первышова

Краснодар, 12 апреля, KrasnodarMedia.

В Краснодаре 11 апреля парламентариям представили на обсуждение кандидатуры, предложенные мэром города Евгением Первышовым на должность его заместителей. Кандидатуры обсудят в комитетах гордумы, а 19 апреля депутаты рассмотрят вопрос об их согласовании на очередной сессии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24». Напомним, в конце декабря 2016 года депутаты городской Думы согласовали кандидатуры первого заместителя и двух заместителей главы Краснодара, а также нового управляющего делами администрации столицы Кубани.

«Руководителю департамента муниципальной собственности и городских земель Андрею Василенко предложили стать куратором этого направления в качестве вице-мэра. Глава Западного внутригородского округа Дмитрий Логвиненко, в случае назначения, будет курировать экономический блок. Лидер краснодарских коммунистов Сергей Лузинов может занять пост куратора по вопросам молодежной политики, физкультуры и спорта.

Все члены комитета единогласно поддержали кандидатуры, — сообщает «Кубань 24».

Напомним, ранее информагентство сообщало, что 26 декабря на должность первого заместителя главы города согласован Сергей Васин, который с 2010 года занимал пост заместителя главы Краснодара, курирующего вопросы внутренней политики.

Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко, с ноября 2015 года руководивший департаментом городского хозяйства и ТЭК. До этого занимал должность директора МКУ «Горжилхоз».

Заместителем главы Краснодара по вопросам архитектуры и градостроительства утвержден Владислав Ставицкий. До этого с января 2015 года по август 2016-го он занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, также работал заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

На должность управляющего делами администрации Краснодара согласован Валерий Карасев. В течение последних двух лет он работал начальником управления экономической безопасности и режима, а также заместителем генерального директора АО «Норильскгазпром». Ранее занимал должность начальника отдела Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.