Туристический потенциал Приморья представили в Японии
Развивать отрасль совместно решили сразу пять регионов
Развивать отрасль совместно решили сразу пять регионов
Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.
Делегация Приморского края приняла участие в заседании Совета по экономике, который прошел накануне, 11 апреля, в рамках 22-го Саммита губернаторов стран
Обсудить перспективные направления межрегионального сотрудничества традиционно собрались представители провинции Кангвон Республики Корея, канцелярии по коммерческим вопросам китайской провинции Цзилинь, Центрального Аймака Монголии, японской префектуры Тоттори. Приморский край на Совете представили заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна Терлецкая, первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич и президент Союза «Приморская
По словам Анны Терлецкой, въездной поток туристов в Приморье ежегодно увеличивается, причем как российских, так и иностранных.
«Приморье в 2016 году продолжило лидировать на Дальнем Востоке по объему въездного и внутреннего туристских потоков, аккумулируя более 70% от общего объема. В 2016 году туротрасль края продемонстрировала существенные темпы роста — Приморье посетили почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 млн туристов из России. По сравнению с 2015 годом объем внутреннего потока вырос на 48%, иностранного — почти на треть», — подчеркнула она.
Замдиректора департамента привела оценочные данные, согласно которым оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 млрд рублей.
«Если в 2015 году объем совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт составлял 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли — превысил 5,7%», — отметила представитель департамента.
Елена Яскевич акцентировала, что развитие туризма напрямую влияет на развитие экономики региона.
«Чаще всего в первый раз люди приезжают в другую страну с туристическими целями, а затем эти цели могут трансформироваться в бизнес, образовательные и другие», — отметила представитель Инвестагентства.
Представители делегации Приморья перечислили целый ряд мер, которые призваны обеспечить рост турпотока в край. Среди них — и появление новых маршрутов в сфере экологического, событийного и
Свои турвозможности представили все регионы: провинции Цзилинь, Кангвон, префектура Тоттори и Центральный Аймак. Участники заседания обсудили, как территории могут взаимодействовать для успешного развития туристической отрасли.
По словам Елены Яскевич, со стороны Приморского края было озвучено предложение создания совместной рабочей группы из представителей каждого из регионов стран СВА, которая бы на постоянной основе занималась этим вопросом. Делегаты соседних регионов эту идею поддержали.
Электронная виза сделает Свободный порт Владивосток доступней для иностранных партнеров.
В этой связи представитель префектуры Тоттори предложил организовать единую
«Еще одно интересное предложение — проработка вопроса о введении упрощенного визового режима на всех пяти территориях. Наши коллеги очень вдохновились появлением в России нового механизма — электронной визы, который позволит кратно увеличить объемы турпотоков», — рассказала Анна Терлецкая.
Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
В состав официальной миссии также вошли
Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма.