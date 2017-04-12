Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
10 «глупых» вопросов о раке
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
11:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Туристический потенциал Приморья представили в Японии

Развивать отрасль совместно решили сразу пять регионов Северо-Восточной Азии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Делегация Приморского края приняла участие в заседании Совета по экономике, который прошел накануне, 11 апреля, в рамках 22-го Саммита губернаторов стран Северо-Восточной Азии. Представители пяти регионов: Приморья, провинций Цзилинь, Кангвон, префектуры Тоттори и Центрального Аймака, договорились совместно развивать туристическую отрасль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Инвестиционного агентства Приморского края.

Обсудить перспективные направления межрегионального сотрудничества традиционно собрались представители провинции Кангвон Республики Корея, канцелярии по коммерческим вопросам китайской провинции Цзилинь, Центрального Аймака Монголии, японской префектуры Тоттори. Приморский край на Совете представили заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна Терлецкая, первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич и президент Союза «Приморская Торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий.

По словам Анны Терлецкой, въездной поток туристов в Приморье ежегодно увеличивается, причем как российских, так и иностранных.

«Приморье в 2016 году продолжило лидировать на Дальнем Востоке по объему въездного и внутреннего туристских потоков, аккумулируя более 70% от общего объема. В 2016 году туротрасль края продемонстрировала существенные темпы роста — Приморье посетили почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 млн туристов из России. По сравнению с 2015 годом объем внутреннего потока вырос на 48%, иностранного — почти на треть», — подчеркнула она.

Замдиректора департамента привела оценочные данные, согласно которым оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 млрд рублей.

«Если в 2015 году объем совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт составлял 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли — превысил 5,7%», — отметила представитель департамента.

Елена Яскевич акцентировала, что развитие туризма напрямую влияет на развитие экономики региона.

«Чаще всего в первый раз люди приезжают в другую страну с туристическими целями, а затем эти цели могут трансформироваться в бизнес, образовательные и другие», — отметила представитель Инвестагентства.

Представители делегации Приморья перечислили целый ряд мер, которые призваны обеспечить рост турпотока в край. Среди них — и появление новых маршрутов в сфере экологического, событийного и MICE-туризма. Ежегодно в регионе проходит ряд крупных мероприятий, таких как Восточный экономический форум, Тихоокеанский туристский форум, Тихоокеанская международная туристская выставка PITE — приморцы пригласили своих коллег посетить данные мероприятия.

Свои турвозможности представили все регионы: провинции Цзилинь, Кангвон, префектура Тоттори и Центральный Аймак. Участники заседания обсудили, как территории могут взаимодействовать для успешного развития туристической отрасли.

По словам Елены Яскевич, со стороны Приморского края было озвучено предложение создания совместной рабочей группы из представителей каждого из регионов стран СВА, которая бы на постоянной основе занималась этим вопросом. Делегаты соседних регионов эту идею поддержали.

Электронная виза сделает Свободный порт Владивосток доступней для иностранных партнеров.

В этой связи представитель префектуры Тоттори предложил организовать единую интернет-площадку, на которой туристы и туркомпании смогли бы получить всю интересующие их информацию по поездкам в регионы СВА.

«Еще одно интересное предложение — проработка вопроса о введении упрощенного визового режима на всех пяти территориях. Наши коллеги очень вдохновились появлением в России нового механизма — электронной визы, который позволит кратно увеличить объемы турпотоков», — рассказала Анна Терлецкая.

Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии прошел в японском городе Кураёси 10—11 апреля. По традиции в нем приняли участие представители пяти регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии. Делегацию Приморья возглавил губернатор Владимир Миклушевский.

В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов администрации края, Инвестиционного агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Летчики и космонавты: как Николай Каманин искал в Приморье площадки для новых аэродромов
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь