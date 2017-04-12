Туристический потенциал Приморья представили в Японии

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Делегация Приморского края приняла участие в заседании Совета по экономике, который прошел накануне, 11 апреля, в рамках 22-го Саммита губернаторов стран Северо-Восточной Азии. Представители пяти регионов: Приморья, провинций Цзилинь, Кангвон, префектуры Тоттори и Центрального Аймака, договорились совместно развивать туристическую отрасль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Инвестиционного агентства Приморского края.

Обсудить перспективные направления межрегионального сотрудничества традиционно собрались представители провинции Кангвон Республики Корея, канцелярии по коммерческим вопросам китайской провинции Цзилинь, Центрального Аймака Монголии, японской префектуры Тоттори. Приморский край на Совете представили заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анна Терлецкая, первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич и президент Союза «Приморская Торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий.

По словам Анны Терлецкой, въездной поток туристов в Приморье ежегодно увеличивается, причем как российских, так и иностранных.

«Приморье в 2016 году продолжило лидировать на Дальнем Востоке по объему въездного и внутреннего туристских потоков, аккумулируя более 70% от общего объема. В 2016 году туротрасль края продемонстрировала существенные темпы роста — Приморье посетили почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 млн туристов из России. По сравнению с 2015 годом объем внутреннего потока вырос на 48%, иностранного — почти на треть», — подчеркнула она.

Замдиректора департамента привела оценочные данные, согласно которым оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 млрд рублей.

«Если в 2015 году объем совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт составлял 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учетом мультипликативного эффекта отрасли — превысил 5,7%», — отметила представитель департамента.

Елена Яскевич акцентировала, что развитие туризма напрямую влияет на развитие экономики региона.

«Чаще всего в первый раз люди приезжают в другую страну с туристическими целями, а затем эти цели могут трансформироваться в бизнес, образовательные и другие», — отметила представитель Инвестагентства.

Представители делегации Приморья перечислили целый ряд мер, которые призваны обеспечить рост турпотока в край. Среди них — и появление новых маршрутов в сфере экологического, событийного и MICE-туризма. Ежегодно в регионе проходит ряд крупных мероприятий, таких как Восточный экономический форум, Тихоокеанский туристский форум, Тихоокеанская международная туристская выставка PITE — приморцы пригласили своих коллег посетить данные мероприятия.

Свои турвозможности представили все регионы: провинции Цзилинь, Кангвон, префектура Тоттори и Центральный Аймак. Участники заседания обсудили, как территории могут взаимодействовать для успешного развития туристической отрасли.

По словам Елены Яскевич, со стороны Приморского края было озвучено предложение создания совместной рабочей группы из представителей каждого из регионов стран СВА, которая бы на постоянной основе занималась этим вопросом. Делегаты соседних регионов эту идею поддержали.

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В этой связи представитель префектуры Тоттори предложил организовать единую интернет-площадку, на которой туристы и туркомпании смогли бы получить всю интересующие их информацию по поездкам в регионы СВА.

«Еще одно интересное предложение — проработка вопроса о введении упрощенного визового режима на всех пяти территориях. Наши коллеги очень вдохновились появлением в России нового механизма — электронной визы, который позволит кратно увеличить объемы турпотоков», — рассказала Анна Терлецкая.

Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии прошел в японском городе Кураёси 10—11 апреля . По традиции в нем приняли участие представители пяти регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии. Делегацию Приморья возглавил губернатор Владимир Миклушевский.

В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов администрации края, Инвестиционного агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма.