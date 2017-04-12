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10:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Окунев собрался участвовать в выборах губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 12 апреля, РИА ФедералПресс. Политик Константин Окунев заявил, что намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края, сообщает корреспондент «ФедералПресс» с пресс-конференции.

По его словам, он рассчитывает на изменение законодательства, с тем, чтобы пойти самовыдвиженцем.

Однако, если этого не случится, то ведутся переговоры с региональными отделениями различных партий.

Напомним, что в 2017 году в Пермском крае впервые за семнадцать лет пройдут выборы главы региона.

За всю постсоветскую эпоху в Прикамье было всего два всенародно избранных губернатора. В 1996 году Игумнова во втором туре поддержали 64,6% избирателей, а в 2000 году за Юрия Трутнева проголосовал 51% избирателей, и будущий объединитель Пермской области и Коми-Пермяцкого округа одержал победу в первом туре.

С февраля 2017 года регион возглавляет врио губернатора Максим Решетников. Он планирует выдвинуться на выборы от партии «Единая Россия» и рассматривается в качестве главного фаворита губернаторской гонки.

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