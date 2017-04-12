Лукашенко: мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу в стране

Накануне во время рабочей поездки по Гомельской области на предприятии «Речицадрев» президента ознакомили с ходом модернизации, во время которой созданы новые рабочие места. Общаясь с коллективом предприятия, Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране и в дальнейшем каждому будет дана возможность зарабатывать.

«Сейчас самим людям надо шевелиться. В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в “Речицадреве”, и маленький бизнес. Пришел, заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой инспекции зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция — все до минимума будет сокращено», — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал СТВ.

При этом президент подчеркнул, что главное — это жизнь людей. Руководителю «Речицадрев» будут даны все права, при этом не должна случиться трагедия, аналогичная той, которая произошла в конце февраля на Скидельском сахарном комбинате, где во время взрыва пылевоздушной смеси пострадали пять сотрудниц предприятия, четверо из них затем скончались в больницах.

«Не дай бог, случится, как на сахарном заводе (произошел взрыв, люди погибли), так иди на голгофу, отвечай. Мы тебе мешать не будем, но ответственность будешь нести ты. Когда я поставил такие условия, некоторые бизнесмены пришли и отказались от того, чтобы им улучшали условия. Говорят: «Если такие требования к нам, так лучше вы нас проверяйте». Я говорю: «А кто будет отвечать за людей? Вы что, хотите иметь вольницу и ни за что не отвечать? Президент потом должен отвечать за это?», — задал вопрос глава государства.

По словам Лукашенко, решение по новым условиям ведения бизнеса в стране уже принято, в ближайшее время нормативно-правовой акт ляжет на стол президенту.

«Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу — идите, в гаражах, в домах, где угодно ставьте швейные станки, машинки, регистрируйтесь, чтобы вас в тюрьму не посадили за неуплату налогов. Налоги будут вот такие, потом что государство требует защиты и содержать надо и здравоохранение, и образование. Идите, занимайтесь, вы, ваши дети, семья, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали — будет в ближайшее время», — констатировал Лукашенко.

Кроме того, в ходе общения с коллективом предприятия «Речицадрев», глава государства напомнил и о поставленной задаче по достижению среднего уровня заработной платы по стране в 1 тысячу рублей. По словам Лукашенко, тысяча рублей — минимум, который государство должно помочь людям заработать, при этом итоговая сумма будет зависеть от самого человека.

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко также посетил совхоз «Исток» в Речицком районе, где напомнил об особом внимании к культуре земледелия, порядке в сельском хозяйстве, дисциплине и экономии.

«Доведите до всех: экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах. Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива. Пора уже перестать ходить к президенту за топливом. Сами себе покупайте», — сказал Лукашенко.

Комментарий Александра Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область слушайте на радио Sputnik Беларусь.