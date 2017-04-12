Турчинов: Украина восстанавливает ракетный щит

«Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы», — сказано в поздравлении А. Турчинова по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирного дня авиации и космонавтики, которое обнародовано на сайте СНБО в среду.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря этому самоотверженному кропотливому труду Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.

«Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте», — отметил А. Турчинов.

Он пожелал работникам ракетно-космической отрасли новых достижений и успехов, которые позволят Украине усилить свои позиции как высокотехнологичной авиационной и космической страны.

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении отметил, что решение проблем национальной безопасности и обороны, природопользования, предотвращения стихийных и техногенных катастроф обусловливают необходимость использования космических средств и информации.