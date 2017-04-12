Турчинов: Украина восстанавливает ракетный щит
Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного
Секретарь СНБО отметил, что благодаря этому самоотверженному кропотливому труду Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава.
«Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте», — отметил А. Турчинов.
Он пожелал работникам
Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении отметил, что решение проблем национальной безопасности и обороны, природопользования, предотвращения стихийных и техногенных катастроф обусловливают необходимость использования космических средств и информации.
«Убежден, что благодаря вашему профессионализму и упорному труду будет обеспечено дальнейшее развитие нашей страны в сфере высоких технологий и научных достижений», — обратился президент к работникам