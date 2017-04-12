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12:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Генпрокуратура России требует отставки руководства Россельхознадзора

Генпрокуратура установила, что Россельхознадзор систематически «создает дополнительную нагрузку» на бизнес, инициируя незаконные проверки, и призвала к отставкам в ведомстве.

Источник: Ежедневник.by

Как пишет «Коммерсант», Генпрокуратура России провела проверку Россельхознадзора, в результате которой выявила системные нарушения прав предпринимателей и призвала к отставке ряда ответственных лиц.

Так в 2016 году прокуратура проверяла, каким образом сельскохозяйственное ведомство соблюдало права предпринимателей и осуществляло надзор. По данным «Коммерсанта», прокуратура пришла к выводу, что Россельхознадзор «создает дополнительную нагрузку» на бизнес (нарушает предусмотренный законом мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса), а также систематически инициирует проверки без законных на то оснований. При этом территориальные управления Россельхознадзора оформляли проверки как административное расследование, которое не требует согласования с органами прокуратуры.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил «Коммерсанту», что «нарушения такого рода носят системный характер».

По словам прокурора, руководству Россельхознадзора сообщалось об аналогичных случаях в ряде регионов страны в 2013 и 2016 годах, а это в свою очередь говорит о том, что ведомство не контролирует работу своих территориальных отделений.

В частности, в 2016 году без законных на то оснований были проведены внеплановые проверки в Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Ивановской, Ленинградской, Курганской, Омской, Мурманской, Сахалинской и Ульяновской областях, а также в Дагестане, Туве, Хакасии, Чувашии, Хабаровском крае и Еврейской АО. Больше половины заявлений о проведении внеплановых проверок было отозвано прокуратурой в Краснодарском крае и Адыгее.

Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин считает, что причина системных нарушений Россельхознадзором прав предпринимателей связана с возможностью «оказывать в рамках проверок сопутствующие платные услуги». По его словам, инспекторам сельхозведомства платят, в частности, за исследования складов и партий продуктов в рамках получения бесплатных сертификатов о санитарном соответствии продукции. «В этом смысле проверки — искусственное принуждение к оплате», — уверен Корочкин.

По итогам проверки работы ведомства Генпрокуратура указала Россельхознадзору на возможное «несоответствие отдельных должностных лиц занимаемым ими должностям».

В Россельхознадзоре «Коммерсанту» заявили, что проводят работу «по установлению фактов и причин нарушений», и сообщили, что будут принимать «санкционные меры» по отношению к нарушителям.

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