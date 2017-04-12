Генпрокуратура России требует отставки руководства Россельхознадзора
Генпрокуратура установила, что Россельхознадзор систематически «создает дополнительную нагрузку» на бизнес, инициируя незаконные проверки, и призвала к отставкам в ведомстве.
Генпрокуратура установила, что Россельхознадзор систематически «создает дополнительную нагрузку» на бизнес, инициируя незаконные проверки, и призвала к отставкам в ведомстве.
Как пишет «Коммерсант», Генпрокуратура России провела проверку Россельхознадзора, в результате которой выявила системные нарушения прав предпринимателей и призвала к отставке ряда ответственных лиц.
Так в 2016 году прокуратура проверяла, каким образом сельскохозяйственное ведомство соблюдало права предпринимателей и осуществляло надзор. По данным «Коммерсанта», прокуратура пришла к выводу, что Россельхознадзор «создает дополнительную нагрузку» на бизнес (нарушает предусмотренный законом мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса), а также систематически инициирует проверки без законных на то оснований. При этом территориальные управления Россельхознадзора оформляли проверки как административное расследование, которое не требует согласования с органами прокуратуры.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил «Коммерсанту», что «нарушения такого рода носят системный характер».
По словам прокурора, руководству Россельхознадзора сообщалось об аналогичных случаях в ряде регионов страны в 2013 и 2016 годах, а это в свою очередь говорит о том, что ведомство не контролирует работу своих территориальных отделений.
В частности, в 2016 году без законных на то оснований были проведены внеплановые проверки в
По итогам проверки работы ведомства Генпрокуратура указала Россельхознадзору на возможное «несоответствие отдельных должностных лиц занимаемым ими должностям».
В Россельхознадзоре «Коммерсанту» заявили, что проводят работу «по установлению фактов и причин нарушений», и сообщили, что будут принимать «санкционные меры» по отношению к нарушителям.