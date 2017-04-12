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11:18 (мск), источник: Интерфакс

ЕР рекомендовала отозвать законопроект о разрешении полицейским стрелять в толпе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Руководство фракции «Единая Россия» рекомендовало авторам законопроекта, расширяющего полномочия и обязанности сотрудников полиции, отозвать этот проект закона для проведения его обсуждения во фракции и экспертном совете, сообщил «Интерфаксу» в среду вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов.

Источник: Reuters

«Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», — сказал Неверов.

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Проект закона был внесен в Госдуму во вторник главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым и размещен в базе данных нижней палаты. Эта инициатива уже вызвала большой резонанс и прежде всего нормы законопроекта, позволяющие сотрудникам полиции применять оружие в толпе. Поправки вносятся в закон о полиции и в ряд других действующих законодательных актов.

Поправка в закон о полиции предусматривает, что сотрудник полиции может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

Служащие Нацгвардии и ФСБ уже имеют законное право стрелять в толпе.

Комментарии
1
наталья попова
Служащие Нацгвардии и ФСБ уже имеют законное право стрелять в толпе.
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