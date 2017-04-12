Производство по уголовному делу экс-министра Балуева продлено до августа

Предъявление окончательного обвинения экс-министру Евгению Балуеву, бывшему руководителю КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрию Дымбрылову, его заму Наталье Гладковой и бизнесмену Ивану Овчинникову откладывается: Москва не согласовала проекты окончательного обвинения, сообщил близкий к следствию источник.



Напомним, расследование было начато 1 апреля 2016 года. Сейчас каждый их четверых обвиняемых освобожден из СИЗО. Все, кроме Балуева, полностью признали вину и раскаялись в хищениях при ремонте помещений МФЦ. Согласно заключению судебной строительной экспертизы, приписки за якобы выполненные работы превысили 26 млн рублей. Следственное управление ФСБ изучает возможность привлечения к уголовной ответственности некоторых руководителей компаний-подрядчиков, подписавших недостоверные документы — предположил один из собеседников «Новостей Перми».