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11:01 (мск), источник: Новости Перми

Производство по уголовному делу экс-министра Балуева продлено до августа

Следственное управление ФСБ России продлило до 1 августа производство по уголовному делу против бывшего министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева. Источники «Новостей Перми» связывают это с намерением добавить к четырем нынешним обвиняемым «неустановленных лиц».

Предъявление окончательного обвинения экс-министру Евгению Балуеву, бывшему руководителю КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрию Дымбрылову, его заму Наталье Гладковой и бизнесмену Ивану Овчинникову откладывается: Москва не согласовала проекты окончательного обвинения, сообщил близкий к следствию источник.

Напомним, расследование было начато 1 апреля 2016 года. Сейчас каждый их четверых обвиняемых освобожден из СИЗО. Все, кроме Балуева, полностью признали вину и раскаялись в хищениях при ремонте помещений МФЦ. Согласно заключению судебной строительной экспертизы, приписки за якобы выполненные работы превысили 26 млн рублей. Следственное управление ФСБ изучает возможность привлечения к уголовной ответственности некоторых руководителей компаний-подрядчиков, подписавших недостоверные документы — предположил один из собеседников «Новостей Перми».

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