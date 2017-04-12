Краевой департамент промышленной политики возглавил Иван Куликов
Ранее он исполнял обязанности руководителя департамента.
Ранее он исполнял обязанности руководителя департамента.
Иван Куликов родился в 1983 году в Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».
С 2002 года работал на руководящих должностях на предприятиях Иркутска. С 2008 года по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.
В апреле 2011 года Иван Куликов был назначен первым заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края. Позже занимал руководящие должности в краевых министерствах экономики, а также стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности.
В декабре 2015 года Иван Куликов был назначен заместителем министра промышленности и энергетики Кубани, а с января 2016-го исполнял обязанности руководителя департамента промышленной политики региона, сообщает