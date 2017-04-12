Краевой департамент промышленной политики возглавил Иван Куликов

Иван Куликов родился в 1983 году в Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».

С 2002 года работал на руководящих должностях на предприятиях Иркутска. С 2008 года по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

В апреле 2011 года Иван Куликов был назначен первым заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края. Позже занимал руководящие должности в краевых министерствах экономики, а также стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности.