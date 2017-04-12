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11:31 (мск), источник: Югополис

Краевой департамент промышленной политики возглавил Иван Куликов

Ранее он исполнял обязанности руководителя департамента.

Источник: Югополис

Иван Куликов родился в 1983 году в Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».

С 2002 года работал на руководящих должностях на предприятиях Иркутска. С 2008 года по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

В апреле 2011 года Иван Куликов был назначен первым заместителем руководителя департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края. Позже занимал руководящие должности в краевых министерствах экономики, а также стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности.

В декабре 2015 года Иван Куликов был назначен заместителем министра промышленности и энергетики Кубани, а с января 2016-го исполнял обязанности руководителя департамента промышленной политики региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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