В Омск летит спецборт высокопоставленных лиц государства

Борт перевозит таких высокопоставленных лиц государства, как министры и депутаты Госдумы.

Цель рейса пока не известна. Возможно, рейс связан с подготовкой к визиту Дмитрия Медведева. Ожидается, что премьер-министр прибудет в регион в конце апреля на форум «Единой России».