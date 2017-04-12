В Омск летит спецборт высокопоставленных лиц государства
В эти минуты курсом в Омск направляется Ту-214 (RA-64521), принадлежащий Специальному летному составу «Россия».
В эти минуты курсом в Омск направляется Ту-214 (RA-64521), принадлежащий Специальному летному составу «Россия».
Борт перевозит таких высокопоставленных лиц государства, как министры и депутаты Госдумы.
Цель рейса пока не известна. Возможно, рейс связан с подготовкой к визиту Дмитрия Медведева. Ожидается, что
С другой стороны, это может быть стандартный
Впрочем, эксперты отмечают, что номер рейса СЛО «Россия» в приложении «Флайрадар» выдает предыдущий пункт назначения. Во вторник, 11 апреля, Омск уже посещал Ту-214, но с другим бортовым номером — RA-64504.