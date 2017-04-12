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11:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омск летит спецборт высокопоставленных лиц государства

В эти минуты курсом в Омск направляется Ту-214 (RA-64521), принадлежащий Специальному летному составу «Россия».

Борт перевозит таких высокопоставленных лиц государства, как министры и депутаты Госдумы.

Цель рейса пока не известна. Возможно, рейс связан с подготовкой к визиту Дмитрия Медведева. Ожидается, что премьер-министр прибудет в регион в конце апреля на форум «Единой России».

С другой стороны, это может быть стандартный учебно-тренировочный полет, либо на борту находится другой человек.

Впрочем, эксперты отмечают, что номер рейса СЛО «Россия» в приложении «Флайрадар» выдает предыдущий пункт назначения. Во вторник, 11 апреля, Омск уже посещал Ту-214, но с другим бортовым номером — RA-64504.

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