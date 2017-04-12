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12:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды

Награждение состоялось в рамках XV сессии Казгордумы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля, Михаил Ченцов). Государственные и городские награды сегодня в столичной Ратуше на XV сессии Казгордумы вручил Мэр Казани Ильсур Метшин.

Так, Указом Президента РТ за большой вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ» присвоено директору Музея социалистического быта Рустему Валиахметову.

Распоряжением Председателя Госсовета РТ за существенный вклад в социально-экономическое развитие города Казани благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ награжден председатель Постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности Казгордумы, конкурсный управляющий ОАО «Вамин-Татарстан» Сергей Кондратьев.

Распоряжением Мэра Казани за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие в систему высшего образования города знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Казани знака отличия «За безупречную службу Казани» удостоен директор филиала АО «Татэнерго» — «Казанские тепловые сети» Рим Галиахметов.

За добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден начальник общего отдела администрации Советского района Исполкома города Казани Ирина Станкевич.

За добросовестный труд и вклад в развитие сферы благоустройства города почетной грамотой Казани награжден ранее занимавший должность начальника автотранспортной службы МКУ «Городское благоустройство» Зуфар Саляхутдинов.

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Казани благодарственным письмом Мэра Казани поощрена Людмила Евстафьева, которая занимала должность заместителя главы администрации Советского района Казани с января 2012 года по март 2017 года.

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