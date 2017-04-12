Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды
Награждение состоялось в рамках XV сессии Казгордумы.
Награждение состоялось в рамках XV сессии Казгордумы.
(Город Казань KZN.RU, 12 апреля, Михаил Ченцов). Государственные и городские награды сегодня в столичной Ратуше на XV сессии Казгордумы вручил Мэр Казани Ильсур Метшин.
Так, Указом Президента РТ за большой вклад в развитие культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ» присвоено директору Музея социалистического быта Рустему Валиахметову.
Распоряжением Председателя Госсовета РТ за существенный вклад в
Распоряжением Мэра Казани за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие в систему высшего образования города знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.
За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие
За добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден начальник общего отдела администрации Советского района Исполкома города Казани Ирина Станкевич.
За добросовестный труд и вклад в развитие сферы благоустройства города почетной грамотой Казани награжден ранее занимавший должность начальника автотранспортной службы МКУ «Городское благоустройство» Зуфар Саляхутдинов.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в