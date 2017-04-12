Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал глава государства.

Ранее об угрозах «цветных революций» в странах ОДКБ заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Вопрос «цветных революций» поднимается не только на уровне ОДКБ.

Несколько дней назад представители стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), обсудили в Астане успехи в борьбе с терроризмом и согласовали новую Конвенцию по борьбе с экстремизмом. По информации «Ъ», в нее по настоянию России будет включен пункт о противодействии «цветным революциям».