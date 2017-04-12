Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
11:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ

Президент России Владимир Путин отметил в интервью телеканалу «Мир 24», что Россия не допустит «цветных революций» как в пределах своих границ, так и в других странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: Reuters

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал глава государства.

Ранее об угрозах «цветных революций» в странах ОДКБ заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Вопрос «цветных революций» поднимается не только на уровне ОДКБ.

Несколько дней назад представители стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), обсудили в Астане успехи в борьбе с терроризмом и согласовали новую Конвенцию по борьбе с экстремизмом. По информации «Ъ», в нее по настоянию России будет включен пункт о противодействии «цветным революциям».

Комментарии
50
максим !!!
Точно! все постсоветские вожди и взращенный ими олигархаты должны править до гробовой доски ,а подведомственные народы не вылезать из нищеты и терпеть коррупцию и произвол так же до последнего вздоха - так путин сказал
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ПРОХОР
Мужик ВВП !
Мочить в зародыше! Чтобы не пришлось потом в сортире.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Со своей бы страной хоть на 20% проблем разобрался, оранжерейщик!
Из-за таких политиканов и охранников олигархии и случаются революции.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент о 100-летии революции: недопустимо тащить раскол в сегодняшнюю жизнь
1 декабря 2016© Ньюстюб
Рубль унесет оттоком
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь