Назарбаев заявил о переводе алфавита в Казахстане с кириллицы на латиницу

Об этом говорится в статье «Ориентация: духовное возрождение будущего», которая опубликована на портале правительства Казахстана.

По словам президента, это связано с «политическими причинами». Для обоснования своей позиции Назарбаев привел историческую справку об использовании различных алфавитов на территории современного Казахстана. Он указал, что казахский алфавит имеет древние корни — с VI—VII вв. , когда в Евразии зародилась древнетюркская руническая письменность. Этот язык впоследствии стал «языком межнационального общения» на большой части материка, подчеркнул он.

Далее Назарбаев вспомнил, что с X по XX век, после принятия ислама, использовался арабский алфавит. Более того, в 1929 году ЦИК Казахской ССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, добавил президент. Переход же на алфавит на основе кириллических символов состоялся только в 1940 году, подчеркнул Назарбаев.

Проект алфавита разработают после обсуждения с участием ученых и экспертов разного профиля. К подготовке учебно-методических материалов и специалистов следует приступить с 2018 года, сообщил Назарбаев. А уже к 2025 году нужно перевести печать всех книг, деловой документации, периодических изданий на латинский алфавит, добавил президент Казахстана.

Лидер Казахстана добавил, что в первое время после перехода на латиницу будет использоваться и кириллица.