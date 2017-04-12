Назарбаев заявил о переводе алфавита в Казахстане с кириллицы на латиницу
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству страны разработать график перехода казахского алфавита на латиницу до конца 2017 года.
Об этом говорится в статье «Ориентация: духовное возрождение будущего», которая опубликована на портале правительства Казахстана.
По словам президента, это связано с «политическими причинами». Для обоснования своей позиции Назарбаев привел историческую справку об использовании различных алфавитов на территории современного Казахстана. Он указал, что казахский алфавит имеет древние корни — с
Далее Назарбаев вспомнил, что с X по XX век, после принятия ислама, использовался арабский алфавит. Более того, в 1929 году ЦИК Казахской ССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, добавил президент. Переход же на алфавит на основе кириллических символов состоялся только в 1940 году, подчеркнул Назарбаев.
Проект алфавита разработают после обсуждения с участием ученых и экспертов разного профиля. К подготовке
Лидер Казахстана добавил, что в первое время после перехода на латиницу будет использоваться и кириллица.