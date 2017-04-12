Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
11:56 (мск), источник: ТАСС

Лавров и Тиллерсон проводят переговоры в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

После вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме. Ее итоги Лавров и Тиллерсон подведут на пресс-конференции. Продолжительность встречи строго не определена, но переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.

Читайте также
Захарова о визите Тиллерсона: к нам с ультиматумами ездить бесполезно

Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах — Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.

Переговоры проходят в особняке МИД РФ (исторический особняк Зинаиды Морозовой), который за свою историю не раз становился местом исторических встреч российских и американских дипломатов.

В конце сентября — начале октября 1941 года представители СССР, США и Великобритании обсуждали здесь вопросы военно-экономической помощи Советскому Союзу в борьбе против Германии, а 19—30 октября 1943 года в особняке МИД главы внешнеполитических ведомств СССР, США и Великобритании обсуждали перспективы открытия второго фронта.

Комментарии
5
ПРОХОР
Два с лишним года выжидали хитрозадые как дела обернутся. А реально высадились вообще в августе 1944. И только за тем, видимо, чтобы не дать СССР до Ламанша дойти.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Донцов
ща пару партий в дурочка перекинуться,и по домам.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Das Boot
Удачных переговоров, Сергей Викторович!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле назвали "информационной чехардой" новые обвинения в адрес РФ по Идлибу
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь