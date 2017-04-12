Лавров и Тиллерсон проводят переговоры в Москве
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
После вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме. Ее итоги Лавров и Тиллерсон подведут на
Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах — Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.
Переговоры проходят в особняке МИД РФ (исторический особняк Зинаиды Морозовой), который за свою историю не раз становился местом исторических встреч российских и американских дипломатов.
В конце сентября — начале октября 1941 года представители СССР, США и Великобритании обсуждали здесь вопросы