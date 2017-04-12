Кадровый резерв госслужащих корпуса А сокращен в десять раз

«С 2013 года проведено три конкурсных отбора среди граждан в кадровый резерв корпуса А. На одно место в среднем претендовало четыре человека», — отмечается в пресс-релизе.

В 2015 году на должности корпуса А назначены 66 человек, в прошлом — 99.

10 апреля в Агентстве озвучили, что перечень должностей, которые входят в корпус А, сокращен до четырёх категорий. В результате численность госслужащих уменьшилась почти вдвое — до 278 человек. Выбывшим сохранили уровень зарплаты.

Институт административных госслужащих корпуса А, который считается элитным, введен в 2013 году. Предложил его создать Глава государства. Управленцы этого звена являются связующим звеном между политическими служащими, принимающими стратегические решения, и административными служащими, обеспечивающими реализацию госполитики.

Внедрение института корпуса А позволило четко разграничить полномочия политических и административных служащих, усилить кадровый потенциал управленческих должностей и сократить «командные перемещения», считают в АДГСПК.