Назарбаев дал поручения министру обороны

Президенту были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.

«Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины», — цитирует президента пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.

Сакен Жасузаков проинформировал главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.



«На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс солдат срочной службы», — доложил министр обороны.



По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.