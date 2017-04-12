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11:48 (мск), источник: 365info.kz

Назарбаев дал поручения министру обороны

12 апреля глава государства встретился в Акорде с министром обороны Сакеном Жасузаковым.

Президенту были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.

«Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины», — цитирует президента пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.

Сакен Жасузаков проинформировал главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.

«На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс солдат срочной службы», — доложил министр обороны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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