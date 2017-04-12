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12:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Внушительный «инструмент управления» вручил Шпорт новому главе Ванинского района

Губернатор пошутил, что подарок поможет чиновнику в совместной работе с краем.

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил в подарок кувалду новому главе Ванинского района Александру Наумову на церемонии инаугурации. Символический дар был сопровожден пожеланием удачной дальнейшей совместной работы с краем, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее редакция сообщала, что очередным главой Ванинского района стал Александр Наумов, глава ресурсоснабжающей организации «Янтарь».

Вячеслав Шпорт не стал ограничиваться только поздравительной речью. Глава региона решил не отделываться каким-нибудь памятным сувениром, а вручил Александру Наумову подарок со смыслом и практической пользой — настоящую рабочую кувалду.

— Символически вам дарим кувалду, чтобы вы дальше могли работать совместно с краем, — пожелал Вячеслав Шпорт Александру Наумову.

Напомним, что самому губернатору на инаугурации полпред президента по ДФО Юрий Трутнев вручил лопату. Видимо, дарить рабочий инструмент при вступлении на высокую должность становится дорой традицией во властных структурах регионаа. Поэтому остается только догадываться о подоплеке увесистого подарка, и какие перемены это сулит для Ванинского района и его жителей.

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