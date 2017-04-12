Главе администрации Ленинского района Нижнего Новгорода внесено представление из-за непризнания аварийным еще одного дома на ул. Самочкина

Прокуратура внесла представление главе администрации Ленинского района Нижнего Новгорода из-за непризнания аварийным еще одного дома на ул. Самочкина.

Как сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода, ведомством выявлено бездействие со стороны администрации Ленинского района при признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Согласно информации, в ведомство обратилась жительница дома № 28 по ул. Самочкина и заявила, что районная администрация не реализовала своих полномочий по признанию дома аварийным и непригодным для проживания.

В ходе прокурорской проверки действительно было установлено, что необходимый для признания жилого дома аварийным пакет документов не был направлен в администрацию Нижнего Новгорода, что противоречит жилищному законодательству.

Также в ходе проверки было установлено, что в администрацию Ленинского района от жильцов дома еще в 2016 году поступали сообщения о признании дома аварийным, но никаких мер принято не было.

В этой связи прокуратура внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес главы администрации Ленинского района Надежды Рожковой. Кроме этого, прокуратура требует решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что действующие чиновники Сергей Белов и Надежда Рожкова обвиняются в неисполнении требований комиссии Ленинского района по признанию домов ветхими и аварийными.

Само обрушение стены дома № 32 на улице Героя Самочкина произошло 15 апреля 2014 года.