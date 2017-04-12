В РК утверждены правила выдворения иностранцев в принудительном порядке

Так, наказание о выдворении иностранца или лица без гражданства исполняется органами национальной безопасности и внутренних дел РК. Исполнение вступившего в законную силу приговора суда по выдворению иностранца или лица без гражданства производится в принудительном порядке после исполнения основного вида наказания.

Уполномоченные органы и лица, ответственные за исполнение основного вида наказания, информируют органы внутренних дел об исполнении в отношении иностранца или лица без гражданства, подлежащего выдворению, основного вида наказания.

Органы внутренних дел в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующей информации проводят мероприятия по организации выдворения иностранца или лица без гражданства (определение маршрута, места пересечения Государственной границы и приобретение проездных билетов), а также информируют Пограничную службу КНБ РК о предстоящем выдворении.

Выдворение иностранца или лица без гражданства осуществляется путем его препровождения органами внутренних дел до пункта пропуска через Государственную границу на железнодорожном транспорте.

При отсутствии железнодорожного сообщения выдворение осуществляется иными видами транспорта (воздушным, автомобильным или водным).

В случае нахождения выдворяемого иммигранта в одном населенном пункте с пунктом пропуска через Государственную границу, его препровождение осуществляется на автомобильном транспорте или в пешем порядке.

Пограничная служба осуществляет пропуск указанной категории иностранцев или лиц без гражданства через Государственную границу в установленном законодательством порядке.

В пункте пропуска через Государственную границу должностные лица органов внутренних дел и Пограничной службы составляют акт о выдворении за пределы республики иностранца или лица без гражданства, который ими подписывается после пересечения выдворяемым иммигрантом Государственной границы.