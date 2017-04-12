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12:02 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Может быть ревальвация тенге

Нурсултан Назарбаев рассказал, как Казахстану всего за 25 лет удалось стать практически самой развитой не только в экономическом, но и в военном отношении страной Центральной Азии. Своим мнением президент поделился в интервью МТРК «Мир».

Источник: Nur.kz

Глава государства рассказал, что добиться успехов нашей стране удалось благодаря специальным программам — быстрой приватизации, привлечения огромного количества инвестиций, транснациональных компаний в Казахстан и перевода на рыночные рельсы всей социалистической экономики, развитию малого и среднего бизнеса.

«Это все происходило в стабильном обществе и позволило, конечно, сильно поднять экономику. У Казахстана за 25 лет в 23 раза повысилась экономика, и по ВВП на душу населения мы сильно опережаем всех соседей и находимся наравне с восточноевропейскими государствами. Но сейчас снижение цен, прошедшая девальвация, конечно, повысила эти показатели, но может быть ревальвация, может все вернуться, но общий объем производства остается таким, какой он есть», — отметил Назарбаев.

Он рассказал, что за годы независимости в Казахстане в 12 раз снизилась бедность — от 40% до 5%, безработица резко снизилась, что, конечно, создает стабильную обстановку в обществе.

«Мы никогда не снижали уровень пенсий и заработных плат, даже в кризисные периоды, этому способствовал специальный национальный фонд, который был накоплен в хорошие годы, нормальные годы. И когда есть крепкая экономика, тогда может развиваться и оборона, и культура, и просвещение, и здравоохранение. По всем этим направлениям мы сделали немало. Я считаю, за это время и по некоторым видам реформ мы опережали всех, и они были примером для соседних государств», — подчеркнул президент.

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