Назарбаев: Может быть ревальвация тенге

Глава государства рассказал, что добиться успехов нашей стране удалось благодаря специальным программам — быстрой приватизации, привлечения огромного количества инвестиций, транснациональных компаний в Казахстан и перевода на рыночные рельсы всей социалистической экономики, развитию малого и среднего бизнеса.

«Это все происходило в стабильном обществе и позволило, конечно, сильно поднять экономику. У Казахстана за 25 лет в 23 раза повысилась экономика, и по ВВП на душу населения мы сильно опережаем всех соседей и находимся наравне с восточноевропейскими государствами. Но сейчас снижение цен, прошедшая девальвация, конечно, повысила эти показатели, но может быть ревальвация, может все вернуться, но общий объем производства остается таким, какой он есть», — отметил Назарбаев.

Он рассказал, что за годы независимости в Казахстане в 12 раз снизилась бедность — от 40% до 5%, безработица резко снизилась, что, конечно, создает стабильную обстановку в обществе.

«Мы никогда не снижали уровень пенсий и заработных плат, даже в кризисные периоды, этому способствовал специальный национальный фонд, который был накоплен в хорошие годы, нормальные годы. И когда есть крепкая экономика, тогда может развиваться и оборона, и культура, и просвещение, и здравоохранение. По всем этим направлениям мы сделали немало. Я считаю, за это время и по некоторым видам реформ мы опережали всех, и они были примером для соседних государств», — подчеркнул президент.