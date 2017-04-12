В Татарстане появится новый город
Комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению одобрил придание Кукмору статуса города.
Комитет Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению одобрил придание Кукмору статуса города.
(Казань, 12 апреля, «Татар-информ», Елена Мельник). Комитет Государственного Совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил законопроект о придании поселку городского типа Кукмор статуса города и внесении в связи с этим изменений в республиканское законодательство.
Законопроект внесен в татарстанский парламент Советом Кукморского района РТ. По словам главы района Сергея Дмитриева, в обсуждении этого законопроекта приняло участие почти 70 процентов населения. 87 процентов из них поддержали предложенный шаг.
В пояснительной записке указывается, что Кукморский район — один из крупнейших районов Татарстана общей площадью 1490 кв. км и населением в 51 тыс. 319 человек. Административный статус райцентра менялся следующим образом: до 1928 года Кукмор был селом, в 1928—1930 годах — поселком, в 1930—2005 годах — рабочим поселком, а с 2005-го — поселком городского типа.
По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Кукмора составляля 17 тыс.694 человека. В райцентре развивается промышленность, а также малый и средний бизнес, строятся дороги и жилье. Стратегией
По мнению авторов законодательной инициативы, наделение населенного пункта городским статусом окажет положительное влияние на инвестиционноую привлекательность и поспособствует расширению налогооблагаемой базы муниципального образования.
Глава района попросил членов комитета поддержать инициатиу.
Председатель Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин в свою очередь напомнил, что законопроект уже одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Если народ выразил свое желание, то пожалуйста», — добавил он.
Члены Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект «О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» на ближайшей сессии татарстанского парламента. Они рекомендовать принять его сразу в первом и третьем чтениях.