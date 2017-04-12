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12:52 (мск), источник: dostup1.ru

Педагогический момент: Дубровский остался недоволен пассивностью глав муниципалитетов

Губернатор считает, что его коллеги должны брать с него пример и заранее готовиться к правительственным совещаниям. Тем более, повестка известна за две недели до мероприятия.

Губернатор Борис Дубровский остался недоволен пассивностью глав муниципалитетов — «воспитательный» момент с отсылкой на большой опыт руководителя области и здоровую логику состоялся в среду, 12 апреля, в рамках очередного совещания с руководителями городов и районов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ходе совещания министр информационных технологий и связи Александр Козлов длинно и подробно докладывал об исполнении «майского» указа президента о переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Чиновник выделил муниципалитеты-аутсайдеры (Локомотивный и Копейск), отметил и лидеров (Челябинск, Магнитогорск, Уйский район). Среди множества цифр и наименований услуг прозвучала информация о том, что главы ряда городов и районов игнорируют «опросники» не только профильного министерства, но и федерального органа по поводу системы электронного взаимодействия. Между тем, к 2018 году более 70% южноуральцев должны будут отойти от офлайн-очередей и бумажной волокиты, и большую роль в этом процессе должны сыграть именно руководители муниципалитетов.

«Наша современная жизнь — она вся там, в информационном пространстве», — подытожил губернатор Борис Дубровский. И обратился к коллегам: «Я не понимаю, у нас что, секрет, какое совещание будет? Когда повестка у глав? За две недели! Так, почему вы не разобрались. Взяли бы и посмотрели свои рейтинги, риски. Я вот так же сидел в залах. Но приходя на совещание к руководителю, я очень четко представлял, какие ко мне лично могут быть вопросы. Причем где бы я ни работал», — заметил Дубровский, добавив, что «лично он не хочет устраивать здесь разносы».

«Я хотел бы просто, чтобы мы готовились все вместе — не только докладчик. И чтобы у нас была конструктивная задача, которую мы решаем, а не социально-публичная», — заключил губернатор.

В ближайшие недели — до начала лета — главам районов и городов необходимо активизировать работу по электронным услугам: организовать выездные регистрации в учебных заведениях и на предприятиях, временные пункты выдачи учетных записей во время массовых мероприятий, а также увеличить число центров обслуживания населения.

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