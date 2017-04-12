Владимир Путин констатировал деградацию доверия в отношениях РФ и США

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал», — сказал Путин в интервью телеканалу «МИР», отвечая на вопрос, можно ли говорить, что российско-американские отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте, деградируют еще ниже.

Говоря о НАТО, президент отметил, что Организация Североатлантического договора не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет (…), но родимые пятна “холодной войны” на НАТО очень заметны», — сказал он. По словам Путина, уже много слов сказано об изменениях организации, но «все-таки реальной трансформации мы не видим».