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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Владимир Путин констатировал деградацию доверия в отношениях РФ и США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2017

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал», — сказал Путин в интервью телеканалу «МИР», отвечая на вопрос, можно ли говорить, что российско-американские отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте, деградируют еще ниже.

Говоря о НАТО, президент отметил, что Организация Североатлантического договора не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет (…), но родимые пятна “холодной войны” на НАТО очень заметны», — сказал он. По словам Путина, уже много слов сказано об изменениях организации, но «все-таки реальной трансформации мы не видим».

Комментарии
4
Эдуард Иванов
Это Левада центр так думает, что любовь растет. По оценкам Левада центра, он является самым левадистым в мире. И что с того? Они вытаскивают полугодовалые отчеты и печатают их как свежие.
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Эдуард Иванов
Не очень то в России любят американцев. Время покмщало, что зря Российская империя поддерживала США в войне против Англии за независимость. Да и в войне Севера и Юга запросто можно было принять сторону южан. Короче, не получали американцы бздян на своей территории. А жаль.:)))
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Сергей Саморуков
И это на фоне роста положительного отношения к США среди жителей России . Не в ногу с народом идёте , товарищ...
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