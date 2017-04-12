Мэр Омска Двораковский выступит с последним отчётом в ДК «Рубин»

Последний ежегодный отчёт мэра Омска состоится в новом формате. Вячеслав Двораковский прочтёт доклад о проделанной работе не в Горсовете, а на другой площадке.

Виктор Гашеев, заместитель директора департамента информационной политики:

— В пятницу, 14 апреля в 11 часов в ДК «Рубин» состоится мероприятие — встреча мэра с активом города под названием «Омск-2017: выбор, который мы делаем сегодня». Приглашены руководители предприятий и организаций, общественники, представители прессы.

Ежегодный отчёт перенесли на другую территорию, потому что в Горсовете в это время будут проходить собеседования с кандидатами на пост мэра. К тому же на мероприятии ожидается аншлаг. Ещё в прошлом году отчёт мэра захотели послушать не только депутаты, но и множество представителей общественности, поэтому в зале Горсовета публике было тесно. Желающих услышать последний отчёт ожидается ощутимо больше, и городские власти заранее позаботились о более просторной площадке.