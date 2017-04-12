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12:45 (мск), источник: Sputnik.md

В парламенте Молдовы появилась новая платформа

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Независимые депутаты Юрий Лянкэ и Валерий Гилецкий в ходе брифинга в среду объявили о том, что в парламенте сформирована новая Народно-европейская платформа.

Источник: Sputnik.md

По их словам, на данный момент в нее вошли девять депутатов, все бывшие либерал-демократы.

Это следующие народные избранники: Валерий Гилецкий, Штефан Крянгэ, Джордже Мокану, Симион Грищук, Еуджен Карпов, Михаела Спэтару, Юрий Лянкэ, Октавиан Грама,
Алена Гоца.

«Сегодня мы говорим о девяти депутатах, к которым в дальнейшем могут присоединиться другие коллеги, поддерживающие проевропейский курс Республики Молдова», — сказал Лянкэ.

По его словам, «главная цель — поддержать и ускорить меры по продолжению пути евроинтеграции Молдовы и внедрению реформ, взятых на себя в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС».

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