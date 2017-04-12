В парламенте Молдовы появилась новая платформа

По их словам, на данный момент в нее вошли девять депутатов, все бывшие либерал-демократы.

Это следующие народные избранники: Валерий Гилецкий, Штефан Крянгэ, Джордже Мокану, Симион Грищук, Еуджен Карпов, Михаела Спэтару, Юрий Лянкэ, Октавиан Грама,

Алена Гоца.

«Сегодня мы говорим о девяти депутатах, к которым в дальнейшем могут присоединиться другие коллеги, поддерживающие проевропейский курс Республики Молдова», — сказал Лянкэ.

По его словам, «главная цель — поддержать и ускорить меры по продолжению пути евроинтеграции Молдовы и внедрению реформ, взятых на себя в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС».