Захарова пожаловалась на устроенный американскими журналистами «базар»

Об этом во вторник, 12 апреля, в своем Facebook рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в момент появления Лаврова и Тиллерсона зал с прессой наполнился криками.

«“Mister Lavrov, Mister Lavrov…”, — со всех сторон истошно закричали американские журналисты из пула госсекретаря.

Особняк вздрогнул. Такого “базара” его столетние своды не помнили», — описала произошедшее Захарова.

Представитель МИД добавила, что министру пришлось одернуть репортеров. «Кто вас учил манерам?» — обратился он к представителям прессы. После его замечания, по словам Захаровой, все затихли, и дипломаты по очереди произнесли речь.