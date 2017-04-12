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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова пожаловалась на устроенный американскими журналистами «базар»

Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание поднявшим шум американским журналистам перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Источник: РИА "Новости"

Об этом во вторник, 12 апреля, в своем Facebook рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в момент появления Лаврова и Тиллерсона зал с прессой наполнился криками.

«“Mister Lavrov, Mister Lavrov…”, — со всех сторон истошно закричали американские журналисты из пула госсекретаря.
Особняк вздрогнул. Такого “базара” его столетние своды не помнили», — описала произошедшее Захарова.

Представитель МИД добавила, что министру пришлось одернуть репортеров. «Кто вас учил манерам?» — обратился он к представителям прессы. После его замечания, по словам Захаровой, все затихли, и дипломаты по очереди произнесли речь.

В феврале Захарова рассказала, как во время переговоров бывшего госсекретаря США Джона Керри и Лаврова по Сирии «голодающим» журналистам принесли пиццу и водку. Еду отправили российской делегации американцы, но Лавров решил поделиться пиццей с ждущими репортерами. Кто-то из толпы в шутку упомянул о водке, и через некоторое время принесли и алкоголь.

Комментарии
4
Оксана Поддубная
Совершенно обнаглевшие американские журналисты и на этот раз надеялись на халявное бухло, но не прокатило. Во-время вмешалась Мария Захарова и разогнала распоясавшихся алкашей.
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ДК
В демократичной америке лучше делают просто молчат и не обращают внимание на вопросы, а читают что написано
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Михаил
Долго думал? Все ждал подобную фразу. Как вы тут некоторые предсказуемы...
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