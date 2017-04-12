Захарова пожаловалась на устроенный американскими журналистами «базар»
Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание поднявшим шум американским журналистам перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание поднявшим шум американским журналистам перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Об этом во вторник, 12 апреля, в своем Facebook рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, в момент появления Лаврова и Тиллерсона зал с прессой наполнился криками.
«“Mister Lavrov, Mister Lavrov…”, — со всех сторон истошно закричали американские журналисты из пула госсекретаря.
Особняк вздрогнул. Такого “базара” его столетние своды не помнили», — описала произошедшее Захарова.
Представитель МИД добавила, что министру пришлось одернуть репортеров. «Кто вас учил манерам?» — обратился он к представителям прессы. После его замечания, по словам Захаровой, все затихли, и дипломаты по очереди произнесли речь.
В феврале Захарова рассказала, как во время переговоров бывшего госсекретаря США Джона Керри и Лаврова по Сирии «голодающим» журналистам принесли пиццу и водку. Еду отправили российской делегации американцы, но Лавров решил поделиться пиццей с ждущими репортерами.