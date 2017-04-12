Евгений Куйвашев снялся в видеоролике против террора

«Сегодня Россия отмечает День космонавтики — дату, объединяющую миллионы наших граждан в гордости за свою страну. Только по-настоящему сплоченный народ мог сделать первые и такие важные для всего человечества шаги в освоении Космоса. И лишь объединившись, мы сможем справиться с вызовами современности. Наша страна находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И сегодня все мы готовы сказать: нет террору, да — жизни! В годовщину первого полета человека в Космос и запуска первого искусственного спутника Земли в центре Екатеринбурга пройдет большой концерт, где мы еще раз сможем показать, что мы вместе, что нас объединяет славное прошлое и великое будущее нашей страны. Этот концерт соберет сотни жителей и гостей столицы Урала, а также людей, которые в этом ролике говорят: терроризм не пройдет, нас не запугать, жизни — да», — сказано в сообщении, опубликованном вместе с видеороликом.