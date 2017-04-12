Борис Дубровский поздравил жителей области с годовщиной полёта Гагарина

Борис Дубровский поздравил жителей Челябинской области с Днём космонавтики, напомнив о значимости этой темы для региона, официальное обращение опубликовано на сайте губернатора.

«Все мы гордимся тем, что наша страна первой вышла в космос. Это событие стало символом целого поколения инженеров, конструкторов, ученых, оно зажгло в молодежи страсть к большим свершениям и открыло целую эпоху научно-технического и промышленного творчества», — отметил глава региона. Он также напомнил, что на Южном Урале накоплен широкий спектр компетенций в космической сфере, и пожелал работникам отрасли успешной службы на благо Отечества.

Напомним, именно на территории Челябинской области в марте текущего года прошли учения, по легенде которых спасатели разыскали капсулу с экипажем космического корабля и эвакуировать космонавтов.