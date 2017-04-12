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13:08 (мск), источник: УНИАН

В ГПУ передали документы для экстрадиции матери Онищенко — НАБУ

В НАБУ заявили, что передали в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Александра Онищенко — Инессы Кадыровой, которая, по версии следствия, — соорганизатор так называемой «газовой схемы», вследствие которого интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Об этом НАБУ сообщило в Facebook.

Источник: УНИАН

«После получения оригиналов документов суд Испании будет принимать решение о применении так называемого экстрадиционного ареста или иной меры пресечения до рассмотрения вопроса об экстрадиции лица в Украину», — говорится в сообщении.

Мать Онищенко объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. 30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

Как сообщал УНИАН ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает меры для экстрадиции задержанной в Испании Инессы Кадыровой — матери подозреваемого в организации коррупционной схемы по продаже газа народного депутата Александра Онищенко. Как говорилось в сообщении САП, мать Онищенко является одним из соорганизаторов в так называемой «газовой схеме» и была объявлена в розыск в августе 2016 года.

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