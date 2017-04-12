На подготовку к ЧМ в Самарской области в 2016 году потратили 8,3 млрд рублей

Он пояснил, что в 2016 г. подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу осуществлялась по нескольким направлениям: строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры, модернизация транспортной и медицинской инфраструктуры, благоустройство города и другим.

Так, в минувшем году получены положительные заключения экспертизы по проектным работам на строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест в Самаре. Велось строительство двух тренировочных площадок на ул. Дальней, реконструкция тренировочных площадок на стадионе «Металлург» и учебно-тренировочной базе ПФК «Крылья Советов».

Большое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом году начаты подготовительные работы для строительства новой ветки трамвая протяженностью 2,5 км и путепровода тоннельного типа на пересечении с ул. Дальней. Продолжается реконструкция автомобильных дорог Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе на участке от пр. Кирова до АЗС № 115 «Роснефть», обеспечивающего подъезд к стадиону.

Завершены работы по ремонту фасадов и крыш на 65 многоквартирных домах, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. Завершены ремонтно-реставрационные работы по ряду объектов культурного наследия.

Введен в эксплуатацию водопровод Д-500 мм протяженностью 4,6 километра. Продолжается строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д-1000 мм от ул. Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной; сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу.

Большая работа проделана в рамках подготовки медицинских учреждений. Так, в ГБЗУ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» заменено два пассажирских лифта, проведен капремонт и подготовка помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. В ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина» выполнен капремонт помещений нескольких отделений, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, системы видеонаблюдения. В 2016 г. было поставлено и оплачено 22 единицы медицинского оборудования. Обучено 283 медицинских работника.

Кроме того, в рамках госпрограммы проведены мероприятия, способствующие популяризации футбола. Среди них — фестиваль «Футбол в сердце Самары», посвященный открытию «Евро-2016», городской спортивный праздник в рамках жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года, изготовлены баннеры (социальная реклама, направленная на воспитание толерантности, гостеприимства, противодействие экстремизму и популяризацию футбола).

В прошлом году стартовала программа «Городские волонтеры» Самарской области, открыт Центр городских волонтеров на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».

«Учитывая социальную значимость, в 2017 году мероприятия, реализуемые в рамках программы, будут продолжены», — отметил Дмитрий Шляхтин.