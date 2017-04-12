Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
Максакова показала фото с кладбища в день рождения мужа - СМИ
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
14:07 (мск), источник: Volga News

На подготовку к ЧМ в Самарской области в 2016 году потратили 8,3 млрд рублей

В рамках реализации мероприятий государственной программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу-2018 за счет средств областного и федерального бюджетов было освоено 8,3 млрд рублей. Такие данные огласил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин на заседании правительства Самарской области 12 апреля.

Он пояснил, что в 2016 г. подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу осуществлялась по нескольким направлениям: строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры, модернизация транспортной и медицинской инфраструктуры, благоустройство города и другим.

Так, в минувшем году получены положительные заключения экспертизы по проектным работам на строительство стадиона на 45 тыс. зрительских мест в Самаре. Велось строительство двух тренировочных площадок на ул. Дальней, реконструкция тренировочных площадок на стадионе «Металлург» и учебно-тренировочной базе ПФК «Крылья Советов».

Большое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом году начаты подготовительные работы для строительства новой ветки трамвая протяженностью 2,5 км и путепровода тоннельного типа на пересечении с ул. Дальней. Продолжается реконструкция автомобильных дорог Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе на участке от пр. Кирова до АЗС № 115 «Роснефть», обеспечивающего подъезд к стадиону.

Завершены работы по ремонту фасадов и крыш на 65 многоквартирных домах, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. Завершены ремонтно-реставрационные работы по ряду объектов культурного наследия.

Введен в эксплуатацию водопровод Д-500 мм протяженностью 4,6 километра. Продолжается строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д-1000 мм от ул. Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной; сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу.

Большая работа проделана в рамках подготовки медицинских учреждений. Так, в ГБЗУ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» заменено два пассажирских лифта, проведен капремонт и подготовка помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. В ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина» выполнен капремонт помещений нескольких отделений, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, системы видеонаблюдения. В 2016 г. было поставлено и оплачено 22 единицы медицинского оборудования. Обучено 283 медицинских работника.

Кроме того, в рамках госпрограммы проведены мероприятия, способствующие популяризации футбола. Среди них — фестиваль «Футбол в сердце Самары», посвященный открытию «Евро-2016», городской спортивный праздник в рамках жеребьевки Кубка конфедераций 2017 года, изготовлены баннеры (социальная реклама, направленная на воспитание толерантности, гостеприимства, противодействие экстремизму и популяризацию футбола).

В прошлом году стартовала программа «Городские волонтеры» Самарской области, открыт Центр городских волонтеров на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».

«Учитывая социальную значимость, в 2017 году мероприятия, реализуемые в рамках программы, будут продолжены», — отметил Дмитрий Шляхтин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брокера Алексея Верещагина судят за хищение 30 млн рублей
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
В Петербурге расширят зону платной парковки
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь