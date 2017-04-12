Казахстан переходит с кириллицы на латиницу

Об этом говорится в статье Назарбаева в газете «Егемен Казахстан», информирует «Интерфакс-Украина».

«До конца 2017 после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы» , — подчеркнул он.

Назарбаев добавил, что в первое время рядом с латиницей в Казахстане будет использоваться и кириллица.

Как известно, раньше от кириллического алфавита отказались Азербайджан, Молдова, Туркмения и Узбекистан, которые входили в СССР.

Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении провести конституционную реформу в стране.