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13:24 (мск), источник: Ipress.ua

Казахстан переходит с кириллицы на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу.

Источник: Ipress.ua

Об этом говорится в статье Назарбаева в газете «Егемен Казахстан», информирует «Интерфакс-Украина».

«До конца 2017 после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы» , — подчеркнул он.

Назарбаев добавил, что в первое время рядом с латиницей в Казахстане будет использоваться и кириллица.

Как известно, раньше от кириллического алфавита отказались Азербайджан, Молдова, Туркмения и Узбекистан, которые входили в СССР.

Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении провести конституционную реформу в стране.

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