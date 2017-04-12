Жарков все-таки подал в суд на комиссию по выборам мэра Омска

Кандидат от КПРФ, депутат Заксобрания от Омской области Виктор Жарков подал жалобу на действия комиссии по выборам мэра, отказавшей ему 10 апреля в регистрации.

Юристы партии обратились в Омский областной суд вчера, 11 апреля, пытаясь оспорить, что комиссия требует от претендентов в мэры документы: медсправку, программу развития Омска, справку об отсутствии судимости.

Виктор Жарков, депутат Заксобрания Омской области от КПРФ:

— Вчера мы в омском областном суде подали документы на оспаривание регламента по выборам мэра Омска и восстановление меня в качестве кандидата от КПРФ.

Что касается регламента, то эта часть осталась в омском областном суде. А с регистрацией на выборах градоначальника меня переадресовали в Куйбышевский районный суд, по месту работы Горсовета.

Также коммунист заявил, что имеет все шансы оспорить результаты выборов 19 апреля.

— Эта бомба на выборах мэра Омска была заложена специально, чтобы на этапе собеседования не пустить неугодного кандидата в мэры. Мы знали об этом, и не подали весь пакет документов, чтобы оспорить решение комиссии не регистрировать меня как кандидата. Если мы устраним эту бомбу, то возможен перенос выборов градоначальника на сентябрь, — заявил Жарков.