В Общественную палату от ЗакСа Петербурга выбрали главу гимназии и настоятеля церкви
В ЗакСе Петербурга 12 апреля одобрили одну треть состава городской Общественной палаты.
В ЗакСе Петербурга 12 апреля одобрили одну треть состава городской Общественной палаты.
Из 79 претендентов парламентарии голосованием отобрали 21 человека, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Депутатский фильтр преодолели:
1. Представитель Петроградского районного отделения блокадников Антонов Юрий Николаевич.
2. Настоятель дацана Бадмаев Буда Бальжиевич.
3. Почётный гражданин Петербурга Бобров Михаил Михайлович.
4. Глава петербургского ВГТРК Волков Виталий Юрьевич.
5. Председатель ветеранской организации Волобуев Василий Тихонович.
6. Коммунист, бывший депутат ЗакСа Воронцов Алексей Васильевич.
7. Глава СПГУКиТ Евменов Александр Дмитриевич.
8. Профессор
9. Директор ТЮЗ Лаврецова Светлана Васильевна.
10. Учитель Второй гимназии Листова Лариса Александровна.
11. Настоятель храма Мариинского дворца Мухин Пётр Алексеевич.
12. Механик конструкторского бюро «Электроавтоматика» Орлов Владимир Юрьевич.
13. Муфтий Панчеев Равиль Джафярович.
14. Директор 56 гимназии Пильдес Майя Борисовна.
15. Директор «Ленфильма» Пичугин Эдуард Анатольевич.
16. Контролёр «Управления Межвузовского студгородка» Попов Дмитрий Витальевич.
17. Режиссёр Сокуров Александр Николаевич.
18. Глава местного отделения общества автомобилистов Солдунов Валерий Михайлович.
19. Ответственный секретарь председателя ЗакСа Шелищ Пётр Борисович.
20. Главный редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» Шерих Дмитрий Юрьевич.
21. Генеральный директор театра «Балтийский дом» Шуб Сергей Григорьевич.
Согласно городскому закону, недавно принятому петербургским парламентом, треть из 63 членов Общественной палаты утверждаются Законодательным Собранием из кандидатов, выдвинутых некоммерческими организациями Петербурга. Еще треть выбирает губернатор Петербурга из кандидатов, предложенных региональными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшихся членов палаты определяют уже утвержденные члены Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.