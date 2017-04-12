В Белоярском в пятый раз провалились выборы мэра

Гордума Белоярского в пятый раз не смогла избрать мэра. В заседании 11 апреля 2017 года, где проходило голосование, участвовали 18 парламентариев, сообщает «Уралинформбюро».

По словам депутата Владислава Гилева, Игорь Полуяктов набрал 8 голосов, Андрей Воробьев — 4. Для избрания необходимо было заручиться поддержкой 14 коллег. Часть бюллетеней в очередной раз оказалась испорчена.

Выбрать мэра гордума Белоярского пытается с февраля. Депутатам, в том числе и во фракции «Единой России», никак не удается договориться о едином кандидате.