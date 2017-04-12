«12 апреля 2017 года при осмотре хода реставрации павильона “Космос” Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ. C 2017 года главная выставка страны вступила в новый этап своего развития», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ. Об этом сообщается в пресс-релизе акционерного общества «ВДНХ» поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 12 апреля.

В ближайшие годы планируется реконструировать 37 исторических павильонов, 17 фонтанов, открыть фермерский рынок и конно-спортивный манеж.

Кроме того, на месте заброшенных хозяйственных построек будут созданы 15 современных павильонов. На выставке проявятся 11 новых музеев.

Также будет высажено свыше 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Кроме того, в планы входит очистка четырех прудов и проведение комплексной реконструкции инженерных коммуникаций.

На центральной аллее сейчас проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций и устаревших фонарей. Продолжается восстановление павильонов и фонтанов.

В южной части ВДНХ возводится высокотехнологичный парк развлечений с всесезонными аттракционами и самым большим в Европе 140-метровым колесом обозрения. Помимо этого. Планируется создать уникальный комплекс из пяти природных зон, сочетающий природный ландшафт с инновационными разработками.