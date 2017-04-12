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14:02 (мск), источник: Капитал

Грузия решила отказаться от закупок газа у «Газпрома»

Грузия не намерена закупать природный газ у российского «Газпрома» до конца текущего года. Об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе, сообщает издание Грузия Online.

Источник: Капитал

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

Сообщается, что с апреля Грузия полностью перейдет на закупку газа у Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения Шах-Дениз. Отмечается, что таким образом доля российского газа в общем объеме импорта составит 4%.

В Минэнерго Грузии уточнили, что в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров, а в феврале — 70 миллионов кубических метров.

По прогнозам ведомства, в этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%). В 2017 году объем газа, добываемого на территории Грузии, составит 10 миллионов кубических метров.

Напомним, что в январе 2017 года Грузия и «Газпром» договорились о выплатах за транзит газа в Армению. До этого от транзита российского газа в Армению страна получала 10% общего объема его транспортировки.

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