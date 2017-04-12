Грузия решила отказаться от закупок газа у «Газпрома»
Грузия не намерена закупать природный газ у российского «Газпрома» до конца текущего года. Об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе, сообщает издание Грузия Online.
Грузия не намерена закупать природный газ у российского «Газпрома» до конца текущего года. Об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе, сообщает издание Грузия Online.
По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.
Сообщается, что с апреля Грузия полностью перейдет на закупку газа у Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения
В Минэнерго Грузии уточнили, что в
По прогнозам ведомства, в этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%). В 2017 году объем газа, добываемого на территории Грузии, составит 10 миллионов кубических метров.
Напомним, что в январе 2017 года Грузия и «Газпром» договорились о выплатах за транзит газа в Армению. До этого от транзита российского газа в Армению страна получала 10% общего объема его транспортировки.