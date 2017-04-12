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14:22 (мск), источник: Обозреватель

«Позор на всю Украину»: в Днепре депутаты устроили драку

В среду, 12 апреля, в Днепре во время сессии горсовета произошла драка. Об этом передает 056.ua.

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фотографий

Всего на сессии зарегистрировалось 33 депутата. Однако, представители «Громадської сили» и депутат Дмитрий Хозин начали кричать о нелегитимной и неправомерной сессии.

После этого несколько депутатов поднялись на сцену и принялись ломать микрофон мэру города Борису Филатову. Позже к сцене подтянулись общественные активисты и устроили драку.

Сейчас трибуна президиума заблокирована, сессию никак не могут открыть. Филатов заявил, что устроившие драку «опозорили Днепр на всю Украину».

Кроме того, под стенами мэрии собрались митингующие, которые требуют отставки секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и борьбы с коррупцией.

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