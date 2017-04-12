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15:06 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

12 апреля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Это корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Источник: РИА "Новости"

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году.

Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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