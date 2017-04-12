Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов».
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов».
Как сообщили в
Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов — победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88 148 рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.