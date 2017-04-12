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15:08 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко выделит на одаренных детей более 818 тысяч рублей

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов».

Источник: Ежедневник.by

Как сообщили в пресс-службе главы государства, утверждено решение о финансировании расходов данного специального фонда Президента в 2017 году. В частности, на финансирование расходов фонда из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента выделено 818 535 рублей.

Распоряжением утверждено решение совета фонда о поощрении 64 учащихся и студентов — победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов. На их адресную поддержку направлено 88 148 рублей. Принятие данного документа является свидетельством постоянной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов и будет способствовать развитию интеллектуальных способностей одаренной молодежи.

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