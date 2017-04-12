Евгений Куйвашев провел ежегодный прием граждан

В этот раз уральцы обратились за помощью в решении вопросов экологической безопасности, капремонта школ, проблем в социальной сфере, газификации территорий.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев дал ряд поручений, связанных с ликвидацией полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный в Верхней Пышме. С вопросом о судьбе полигона к главе региона обратились местные жители. Близость свалки к жилым домам, периодические возгорания, происходящие на территории полигона, существенно ухудшают не только экологическую ситуацию, но и условия жизни почти трех тыс. человек.

«К 1 ноября должен быть подготовлен проект рекультивации полигона, чтобы попытаться войти в федеральное софинансирование. Поручаю министру природных ресурсов и экологии взять этот вопрос на контроль. Что касается тушения пожаров, то я, как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям, даю указание: выделить средства на их тушение. Если потребуется — увеличить финансирование, количество пожарных расчетов, чтобы организовать тушение в кратчайшие сроки», — сказал губернатор.

В ходе приема граждан Евгений Куйвашев поручил ускорить решение проблемы газификации потребительского кооператива «Озёрный» в Дегтярске — с такой просьбой к губернатору обратились жительницы Дегтярска Светлана Губина и Валентина Сабанцева. Реализация этого проекта позволит существенно улучшить условия проживания людей в домах по улицам Горная, Кольцово, Пролетарская и Дзержинского.

Кроме того, жительницы Дегтярска рассказали главе региона о других социальных проблемах: общественный транспорт перестал ходить до одного из микрорайонов города.

«Чтобы добраться до административного центра, нам приходится по пять километров идти пешком, что далеко не каждому под силу — у нас много пожилых людей, пенсионеров. Такси вызывать дорого. Кроме того, есть проблемы со связью. Почту закрыли, аптечный киоск тоже», — пожаловалась Светлана Губина.

Объясняя ситуацию с проблемами пассажироперевозок, глава городского округа Игорь Бусахин рассказал, что транспортное сообщение приостановлено из-за банкротства автотранспортного предприятия и пришедших в негодность муниципальных автобусов. Предписание о невозможности эксплуатировать имеющиеся автобусы выдано в ГИБДД. В настоящее время ведется поиск потенциальных перевозчиков.

«Даю вам три дня, чтобы организовать перевозки. Если не хотят работать местные перевозчики, пригласите из Ревды или других городов. Здесь, в Екатеринбурге, только свистни — налетят. Способ простой: из резервного фонда выделяются средства на организацию транспортного сообщения с микрорайоном. В понедельник мне доложить о выполнении», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что ежегодно губернатор проводит личные приемы граждан, а также рассматривает обращения, поступившие от жителей области в письменном виде. В 2016 году главе региона поступило свыше 4,8 тыс. письменных обращений. Всего же в адрес губернатора и правительства Свердловской области в 2016 году направлено 25,5 тыс. обращений.

Пятая часть от общего количества — вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, 16% — вопросы обеспечения граждан жильем, 9% — вопросы в сфере строительства и архитектуры, социального обеспечения. Свыше 38% всех обращений поступили от жителей Екатеринбурга.

Добавим, что после приема граждан Евгений Куйвашев отправился на концерт, посвященный Дню космонавтики.