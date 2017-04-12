Евгений Куйвашев провел ежегодный прием граждан
12 апреля губернатор Евгений Куйвашев провел традиционный прием граждан в общественной приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе.
12 апреля губернатор Евгений Куйвашев провел традиционный прием граждан в общественной приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе.
В этот раз уральцы обратились за помощью в решении вопросов экологической безопасности, капремонта школ, проблем в социальной сфере, газификации территорий.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев дал ряд поручений, связанных с ликвидацией полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный в Верхней Пышме. С вопросом о судьбе полигона к главе региона обратились местные жители. Близость свалки к жилым домам, периодические возгорания, происходящие на территории полигона, существенно ухудшают не только экологическую ситуацию, но и условия жизни почти трех тыс. человек.
«К 1 ноября должен быть подготовлен проект рекультивации полигона, чтобы попытаться войти в федеральное софинансирование. Поручаю министру природных ресурсов и экологии взять этот вопрос на контроль. Что касается тушения пожаров, то я, как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям, даю указание: выделить средства на их тушение. Если потребуется — увеличить финансирование, количество пожарных расчетов, чтобы организовать тушение в кратчайшие сроки», — сказал губернатор.
В ходе приема граждан Евгений Куйвашев поручил ускорить решение проблемы газификации потребительского кооператива «Озёрный» в Дегтярске — с такой просьбой к губернатору обратились жительницы Дегтярска Светлана Губина и Валентина Сабанцева. Реализация этого проекта позволит существенно улучшить условия проживания людей в домах по улицам Горная, Кольцово, Пролетарская и Дзержинского.
Кроме того, жительницы Дегтярска рассказали главе региона о других социальных проблемах: общественный транспорт перестал ходить до одного из микрорайонов города.
«Чтобы добраться до административного центра, нам приходится по пять километров идти пешком, что далеко не каждому под силу — у нас много пожилых людей, пенсионеров. Такси вызывать дорого. Кроме того, есть проблемы со связью. Почту закрыли, аптечный киоск тоже», — пожаловалась Светлана Губина.
Объясняя ситуацию с проблемами пассажироперевозок, глава городского округа Игорь Бусахин рассказал, что транспортное сообщение приостановлено
«Даю вам три дня, чтобы организовать перевозки. Если не хотят работать местные перевозчики, пригласите из Ревды или других городов. Здесь, в Екатеринбурге, только свистни — налетят. Способ простой: из резервного фонда выделяются средства на организацию транспортного сообщения с микрорайоном. В понедельник мне доложить о выполнении», — сказал Евгений Куйвашев.
Отметим, что ежегодно губернатор проводит личные приемы граждан, а также рассматривает обращения, поступившие от жителей области в письменном виде. В 2016 году главе региона поступило свыше 4,8 тыс. письменных обращений. Всего же в адрес губернатора и правительства Свердловской области в 2016 году направлено 25,5 тыс. обращений.
Пятая часть от общего количества — вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, 16% — вопросы обеспечения граждан жильем, 9% — вопросы в сфере строительства и архитектуры, социального обеспечения. Свыше 38% всех обращений поступили от жителей Екатеринбурга.
Добавим, что после приема граждан Евгений Куйвашев отправился на концерт, посвященный Дню космонавтики.