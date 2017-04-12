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15:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи назначили нового начальника управления по образованию и науке

В Сочи 12 апреля представили нового начальника управления по образованию и науке.

Источник: ЮГА.ру

Им стал Владимир Давыдов, который перешел с поста директора школы № 10 имени атамана Белого.

Новый начальник с 1995 года по 1997 год работал учителем истории в этом же образовательном учреждении, после чего до 2002 года занимал должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Также в Сочи назначили глав двух сельских округов. Борис Невзоров возглавил администрацию Молдавского сельского округа, а Волковский сельский округ возглавил Ибрагим Караев.

«Также на должность директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства назначен Владимир Малов», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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