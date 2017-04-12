В Сочи назначили нового начальника управления по образованию и науке
В Сочи 12 апреля представили нового начальника управления по образованию и науке.
В Сочи 12 апреля представили нового начальника управления по образованию и науке.
Им стал Владимир Давыдов, который перешел с поста директора школы № 10 имени атамана Белого.
Новый начальник с 1995 года по 1997 год работал учителем истории в этом же образовательном учреждении, после чего до 2002 года занимал должность заместителя директора по
Также в Сочи назначили глав двух сельских округов. Борис Невзоров возглавил администрацию Молдавского сельского округа, а Волковский сельский округ возглавил Ибрагим Караев.
«Также на должность директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства назначен Владимир Малов», — сообщили в